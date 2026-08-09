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Общество

В Псковской области увеличили выплаты служащим в войсках беспилотных систем

Объём поддержки тех, кто заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем, увеличили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Скриншот канала Михаила Ведерникова в мессенджере МAX

Теперь сумма региональных выплат составит 1,5 миллиона рублей. Сразу после подписания контракта военнослужащий получит 1 миллион 400 тысяч, из которых 400 тысяч – это федеральная выплата. Дополнительно область начислит 250 тысяч через месяц службы и ещё 250 тысяч – через два месяца.

При этом сохраняются и все остальные выплаты: ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей и выплаты до одного миллиона за выполнение боевых задач, добавил глава региона.

«Если вы готовы защищать Родину в одном из самых современных родов войск, обращайтесь в военный комиссариат», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор принял решение увеличить региональную поддержку резервистов, которые защищают стратегически важные объекты региона и участвуют в отражении атак беспилотников.

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