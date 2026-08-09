Семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году
Две трёхдневные и пять четырёхдневных рабочих недель ждут россиян в 2027 году, пишет РИА Новости со ссылкой на проект Минтруда.
Первая короткая – трёхдневная – рабочая неделя продлится с 24 по 26 февраля, ещё одна – с 1 по 3 ноября. Кроме того, короткие рабочие недели запланированы 9–12 марта, 4–7 и 11–14 мая. Также сокращённые недели ждут россиян с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.
При этом документ на 2027 год ещё не принят – есть только проект. Если его утвердят, то производственный календарь на следующий год будет содержать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.