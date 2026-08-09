Как свёкла влияет на память и концентрацию внимания, рассказали в Роспотребнадзоре

22:38, 09 августа 2026, ПАИ

О пользе свёклы для нервной системы, печени и мозга рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, свёкла является природным источником фолиевой кислоты, которая важна для кроветворения, правильного развития клеток и работы нервной системы. Кроме того, содержащийся в овоще пигмент бетаин способствует восстановлению клеток печени и нормализации жирового обмена.

Помимо этого, природные нитраты, которые содержатся в свёкле, преобразуются в организме в оксид азота, помогая мягко расширять сосуды и снижать давление, а витамин С, цинк, железо и антиоксиданты увеличивают сопротивляемость организма инфекциям и снижают уровень хронического воспаления.

Также высокое содержание клетчатки в свёкле служит отличной профилактикой запоров и питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. Плюс потребление этого овоща улучшает мозговое кровообращение за счёт нитратов, что положительно сказывается на памяти и концентрации внимания, отметили в Роспотребнадзоре.