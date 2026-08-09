Отпуск для многодетных семей предлагают увеличить в России

23:15, 09 августа 2026, ПАИ

Увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней предложил депутат Госдумы Николай Новичков, пишет РИА Новости.

По его словам, такая мера будет справедливым признанием ежедневного объёма труда многодетных родителей.

«Ведь если у них не остаётся свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье», – подчеркнул депутат.

При этом рабочий день многодетного родителя редко похож на таковой в классическом понимании, отметил Николай Новичков: когда в семье трое или больше детей, значительная часть времени уходит на поездки в школу и кружки, на подготовку к школе, на обеспечение детского досуга и здоровья и на решение множества других вопросов.

Кроме того, у детей разного возраста свои графики и потребности: у кого-то подготовка к поступлению в школу, посещение спортивных тренировок, а кто-то ещё только учится ходить и ему требуется неустанное внимание. Всё это становится дополнительной неоплачиваемой работой, заключил парламентарий.