Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отпуск для многодетных семей предлагают увеличить в России

Увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней предложил депутат Госдумы Николай Новичков, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По его словам, такая мера будет справедливым признанием ежедневного объёма труда многодетных родителей.

«Ведь если у них не остаётся свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье», – подчеркнул депутат.

При этом рабочий день многодетного родителя редко похож на таковой в классическом понимании, отметил Николай Новичков: когда в семье трое или больше детей, значительная часть времени уходит на поездки в школу и кружки, на подготовку к школе, на обеспечение детского досуга и здоровья и на решение множества других вопросов.

Кроме того, у детей разного возраста свои графики и потребности: у кого-то подготовка к поступлению в школу, посещение спортивных тренировок, а кто-то ещё только учится ходить и ему требуется неустанное внимание. Всё это становится дополнительной неоплачиваемой работой, заключил парламентарий.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 августа 2026

Стал известен размер пенсий госслужащих в России
09 августа 2026

О псковской дружине в истории Отечества рассказал Михаил Ведерников
09 августа 2026

Отпуск для многодетных семей предлагают увеличить в России
09 августа 2026

Как свёкла влияет на память и концентрацию внимания, рассказали в Роспотребнадзоре
09 августа 2026

В Псковской области увеличили выплаты служащим в войсках беспилотных систем
09 августа 2026

День деревни отпраздновали в Новоржевском районе
09 августа 2026

Борис Елкин отметил высокий уровень подготовки учреждений к новому учебному году
09 августа 2026

Семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...