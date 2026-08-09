Центр инновационных видов спорта открылся в Печорах

20:16, 09 августа 2026, ПАИ

Центр инновационных видов спорта открылся в Печорах. Новая площадка создана в рамках проекта «Прорыв цифровых барьеров», оператором которого выступает Федерация фиджитал-спорта Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

На площадке молодёжь сможет осваивать фиджитал-спорт, компьютерный спорт, лазерный бой, гонки дронов и спортивное программирование.

«Эти инновационные дисциплины – не просто развлечение, а спорт будущего на стыке физической активности и цифровых технологий, который развивает и тело, и интеллект», – отметил глава региона.

Центр оснащён компьютерным залом, консольной зоной, пространством VR и уличной площадкой для лазертага. В перспективе здесь планируется открыть также стримерскую студию.

Губернатор напомнил, что ранее посещал фиджитал-центр в Пскове, созданный благодаря госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» при участии региона и города.

«Рад, что таких современных объектов становится всё больше. Полезные, интересные пространства открывают уникальные возможности для наших ребят, помогают им развиваться и находить друзей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поручил профильному министерству проработать вместе с федерацией создание таких центров в других муниципалитетах с привлечением различных финансовых инструментов.