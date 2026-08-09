Федеральная льгота на проезд для многодетных может появится в России

19:55, 09 августа 2026, ПАИ

Вывести финансирование транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень предложила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Об этом пишет РИА Новости.

«Совет матерей» просит рассмотреть возможность выведения финансирования транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень, что позволит обеспечить равный доступ к этой мере поддержки во всех регионах», - говорится в обращении на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Сейчас вопросы транспортных льгот регулируются преимущественно субъектами России, отмечается в письме.

Таким образом, в одном регионе школьник из многодетной семьи может бесплатно использовать городской и пригородный транспорт, а в другом - получать только частичную компенсацию за проездной.

В половине субъектов страны введен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском транспорте, но в других такая льгота отсутствует, отметила Татьяна Буцкая.