День деревни отпраздновали в Новоржевском районе

21:56, 09 августа 2026, ПАИ

День деревни отметили в Выборе и Баруте в Новоржевском районе, пишет газета «Земля Новоржевская».

Особые слова признательности традиционно адресовали юбилярам, семейным парам, отметившим круглую дату счастливого брака, и активной молодёжи. На праздниках выступили самодеятельные исполнители Выборского дома культуры, группа «Ивушки» и группа «Лорен» в Выборе.

В деревне Барута ведущая Александра Васильева с сыном сразу задали праздничное настроение, а выступления участников художественной самодеятельности «подарили зрителям море восторга и тёплых эмоций», отметили в газете.

Были на праздновании и развлечения для детей, фотозоны, творческие выставки.

Как отметила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, «в каждом доме живёт история, в каждом дворе – забота о родной земле, а в сердцах людей – искренняя любовь к малой родине. И всё это передаётся из поколения в поколение».

С тёплыми словами к жителям обеих деревень обратился почётный гость, ветеран СВО, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш. Он поблагодарил их за душевный праздник и пожелал дальнейшего процветания, счастья и мирного неба.