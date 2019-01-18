Тюрьма грозит псковичу за кражу смартфона в ходе разбойного нападения

17:48, 18 января 2019, ПАИ

На 8 лет в тюрьму может отправиться пскович за кражу смартфона в ходе разбойного нападения, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

10 октября 2018 года в послеобеденное время пскович распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Затем он увидел у сидевшего рядом на скамейке мужчины смартфон Huawei Honor 6A, который решил украсть. Преступник нанес потерпевшему удар рукой в лицо, от чего тот не удержал равновесие и упал на землю. Ему были причинены телесные повреждения в виде раны в области верхней губы и кровоподтеков лица, которые повлекли легкий вред здоровью.

Затем преступник обыскал потерпевшего и достал из кармана джинсовых брюк мобильный телефон, который забрал себе.

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении этого псковича, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 162 УК РФ предусматривает до 8 лет лишения свободы.