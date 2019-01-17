За хищение товара псковского завода на 11 млн жителю Нижегородской области грозит тюрьма

17:23, 18 января 2019, ПАИ

Житель города Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом в Пскове за мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В декабре 2017 года мужчина, представившись сотрудником крупного нижегородского завода, похитил товар стоимостью около 11 миллионов рублей, принадлежащий заводу, расположенному в Пскове. В ходе следствия установлено, что он отправил на электронную почту псковского предприятия заявку на покупку товара с отсрочкой платежа на 14 дней. В ходе электронной переписки и телефонных переговоров с представителем завода злоумышленник обманным путем заключил договор на поставку товара, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по его оплате. Действуя согласно ранее разработанному плану, мужчина заключил договоры с транспортными фирмами, координаты которых нашел в Интернете, на доставку груза по маршруту Псков - Нижний Новгород. Работники псковского завода на основании заключенного договора и предоставленных доверенностей на водителей отгрузили товар, который был доставлен в Нижний Новгород и разгружен в места, указанные обвиняемым. Однако оплата по истечению 14 дней в адрес производителя не поступила. Представители нижегородского завода, от имени которого действовал мошенник, сообщили, что никаких договорных отношений с псковским предприятием у них не имеется, продукцию в Пскове они не заказывали.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.