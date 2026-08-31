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Происшествия

60 детей пострадали в ДТП в Псковской области за летний период

60 детей пострадали в ДТП в Псковской области за летний период, рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Летом дети, как правило, проводят значительно больше времени на улице и чаще оказываются участниками дорожного движения без взрослых», – отметила она.

По словам Юлии Даниловой, с 1 июня по 31 июля 2026 года в Псковской области зарегистрировано 33 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 43 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

С начала августа произошло ещё 17 ДТП с участием детей.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года (июнь – июль) было зарегистрировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних.

«Рост значительный, однако проводимая Госавтоинспекцией и другими органами власти работа постепенно стабилизирует ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом», – подчеркнула гостья программы.

Основные виды ДТП с участием детей – наезды на пешеходов и велосипедистов, травмы детей-пассажиров в салонах автомобилей, а также опрокидывания машин в кювет, в которых дети находились в качестве пассажиров. Кроме того, летом увеличивается число аварий с участием детей-водителей мототранспорта, средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

Всего за летний период к ответственности за управление транспортным средством без права управления привлечено 50 несовершеннолетних.

«В это число входят подростки, управлявшие мототранспортом. Показатель держится на том же уровне, что и в прошлом году. Мы стараемся минимизировать такие нарушения», – заключила Юлия Данилова.

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