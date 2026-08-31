Более 300 детей в Псковской области попали в поле зрения полиции за лето

16:42, 31 августа 2026, ПАИ

О подростковой преступности рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Более 300 детей попали в поле зрения полиции за совершение каких-либо деяний без происшествий. Более 190 человек совершили административные правонарушения и были направлены на комиссию по делам несовершеннолетних. Около 50 детей были причастны к совершению преступлений и общественно опасных деяний», – отметила она.

Также выявлено более 50 несовершеннолетних, которые самовольно уходили из дома или длительное время не возвращались к месту проживания.

«В этом году, к сожалению, зафиксировано больше случаев гибели детей, чем в прошлом. Это были утопления, наезды транспортных средств вне ДТП, а также гибель в результате разрушения элементов зданий и сооружений», – сказала Светлана Королькова.

В этом году также зарегистрированы наркопреступления и преступления в интернете, связанные с финансовыми операциями.

«Увеличилось количество преступлений, совершённых с помощью IT-технологий в финансовой сфере. Таких преступлений у нас около 30 %», – отметила гостья программы.

При этом в большинстве случаев дети совершают имущественные преступления – кражи и угоны.