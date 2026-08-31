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Происшествия

Гараж, магазин и жилой дом горели в Псковской области в выходные

Три техногенных возгорания ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

  • Гараж, магазин и жилой дом горели в Псковской области в выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Гараж, магазин и жилой дом горели в Псковской области в выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Гараж, магазин и жилой дом горели в Псковской области в выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Гараж, магазин и жилой дом горели в Псковской области в выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В двух случаях, по предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём. Утром 29 августа в Невеле загорелся гараж – огонь уничтожил внутреннюю отделку, котельную и два автомобиля внутри: Volkswagen Touareg 2003 года и «Ниву» 2009 года.

30 августа на улице Сосновой в деревне Федорково полностью сгорел жилой дом, а вместе с ним баня, гараж и мастерская. Спасателям удалось защитить от огня надворную постройку.

  • Подсобка загорелась в магазине в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Подсобка загорелась в магазине в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Подсобка загорелась в магазине в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Подсобка загорелась в магазине в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Подсобка загорелась в магазине в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Днём поступил сигнал о возгорании в магазине на улице Юбилейной в деревне Неёлово-1 Псковского района. В помещении щитовой сгорел электросчётчик, помещение закоптило. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.

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