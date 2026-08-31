Гараж, магазин и жилой дом горели в Псковской области в выходные

10:40, 31 августа 2026, ПАИ

Три техногенных возгорания ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







В двух случаях, по предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём. Утром 29 августа в Невеле загорелся гараж – огонь уничтожил внутреннюю отделку, котельную и два автомобиля внутри: Volkswagen Touareg 2003 года и «Ниву» 2009 года.

30 августа на улице Сосновой в деревне Федорково полностью сгорел жилой дом, а вместе с ним баня, гараж и мастерская. Спасателям удалось защитить от огня надворную постройку.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Днём поступил сигнал о возгорании в магазине на улице Юбилейной в деревне Неёлово-1 Псковского района. В помещении щитовой сгорел электросчётчик, помещение закоптило. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.