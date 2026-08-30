Найдена погибшая без документов: псковская полиция просит оказать содействие в опознании

15:02, 30 августа 2026, ПАИ

Личность женщины, труп которой обнаружили 17 апреля в лесу вблизи деревни Зелёный Остров в Лепельском районе, устанавливают сотрудники ОВД Лепельского райисполкома Витебской области Республики Беларусь. Жителей Псковской области просят оказать содействие в этом вопросе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

На вид женщине было примерно примерно 20–40 лет, её рост – около 155–170 сантиметров, среднее телосложение. Родной цвет волос – чёрный, но, возможно, они были окрашены.

Есть основания полагать, что погибшая может являться гражданкой РФ. Всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах гибели этой женщины, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции. Важно сообщить, если под данное описание подпадают пропавшие без вести либо не выходившие на связь с 1 января 2025 года.

Лиц, обладающих какой-либо значимой информацией, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по номеру (8 8112) 59-26-61 (в рабочее время) или 8-911-364-38-35 (круглосуточно).

Напомним также, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.