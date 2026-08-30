19-летняя девушка попала под колёса автомобиля в Порховском районе
В деревне Луг Порховского района водитель автомобиля Renault Megane сбил 19-летнюю девушку, которая перебегала дорогу, сообщили в канале «Псковская сводка. ПАИ» в MAX.
С различными травмами пострадавшую госпитализировали в Псков.
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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