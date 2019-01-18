Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности

17:53, 18 января 2019, ПАИ

19 января в Псковском театре драмы вновь покажут знаменитую шекспировскую трагедию, которую четыреста лет играют на сценах мира. Сюжет «Отелло» известен всем: отважный воин-мавр, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет. Режиссер Даниил Безносов увидел в этом сюжете мужскую солдатскую историю и изложил ее в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна. Актер Евгений Терский, исполнитель роли Отелло, рассказал о своей работе над ролью.

- Отелло для меня стал вовсе не синонимом ревнивца. Страсть, ревность здесь лежат на поверхности. На самом деле это история о доверии, о том, как выбивает из колеи роковое стечение обстоятельств, когда это доверие к человеку теряется. И тогда пробуждается темная страсть. В каждом человеке есть светлое, благородное и вместе с тем низкое, отвратительное. Что победит в нем, что сильнее – показывают испытания, которые ему выпадают.

- А почему ваш герой в белоснежном костюме, да еще и с бельмом на глазу?

- Это часть образа. Отелло отделен ото всех, потому что он другой, он мавр. В те времена мавр – это урод, почти не человек. Так что Дездемона полюбила урода.

В мужском брутальном спектакле одними из главных действующих лиц становятся солдаты генерала Отелло, его «стальной отряд», но даже здесь есть место любви и страсти. Зрителей захватит стремительный сюжет, наполненный драйвом, немыслимыми роковыми страстями и захватывающей дух необратимостью. Сонеты Шекспира на сцене и в фойе театра вы услышите в необычном исполнении, на манер дембельских песен, но как же они наполнены тоской по идеалу, по несбывшейся великой любви!

Билеты можно приобрести на сайте http://drampush.ru/afisha, а также в кассе театра. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.

Материал подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области.