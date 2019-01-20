День снега празднуется в мире 20 января

11:02, 20 января 2019, ПАИ

20 января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается Всемирный день снега (World Snow Day), или Международный день зимних видов спорта. Как сообщает calend.ru, цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Как задумывали организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение». «Сегодняшние дети зачастую смотрят в будущее с пессимизмом, и мы надеемся, что благодаря этому мероприятию мы сможем показать им и их семьям, сколько удовольствия они могут получить благодаря снегу, сохраняя при этом здоровый, безопасный и экологичный образ жизни», — заявил президент Международной федерации лыжного спорта Джан-Франко Каспер.

Организация этого праздника стала вторым шагом в реализации программы FIS «Выведем детей на снег». В первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств. В России первый Международный день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему присоединились известные на всю страну горнолыжные курорты - «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Праздник отметили народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах. С тех пор эта традиция сохраняется.