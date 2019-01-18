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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги работы и определили приоритетные задачи

Расширенное заседание совета филиала, посвященное результатам деятельности Псковского филиала академии в 2018 году и приоритетным направлениям развития в 2019 году, прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Дмитрия Панарина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, а также представители областной прокуратуры, УМВД, Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе заседания совета филиала начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал с властями и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями Псковской области, благодаря чему образовательная организация играла активную роль в жизни города и региона.

В свою очередь представители властей и силовых ведомств региона выразили благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу вуза за высокое качество подготовки выпускников, активное участие курсантов и студентов в мероприятиях, проводимых в Пскове и Псковской области.

С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе и обсудили с личным составом пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2018 учебном году признана удовлетворительной.

 

 

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