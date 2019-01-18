В Пскове полицейские и общественники провели лекцию для родителей учеников лицея №8 о соцсетях

19:52, 18 января 2019, ПАИ

В Пскове полицейские совместно с общественниками организовали лекцию для родителей учеников 5-6 классов многопрофильного правового лицея №8. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, перед собравшимися выступила кандидат психологических наук Диана Грибанова, доцент, заведующая кафедрой психологии Псковского государственного университета.

В своем выступлении Диана Грибанова старалась донести до родителей школьников понимание основных причин, приводящих несовершеннолетних к активному посещению социальных сетей, участию в различных группах в Интернете, в том числе и деструктивного характера.

Она отметила, что современный ритм жизни сопряжен с большими нагрузками, которые испытывают как взрослые, так и дети. Работа и учеба занимают большую часть времени. И на семейное общение, к сожалению, остается лишь небольшая его часть. Однако, родителям необходимо постоянно интересоваться проблемами ребенка, процессом его адаптации среди сверстников, почаще выражать свою любовь к нему. Все это очень важно для того, чтобы дети не искали отклика и положительных эмоций в виртуальном мире Сети, который наряду с полезными функциями может оказывать и негативное влияние на подростков.

Добавим, что мероприятия подобной профилактической направленности общественники вместе со стражами порядка организовывают в областном центре на постоянной основе.