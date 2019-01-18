В Великолукском медколледже определены победители начального этапа всероссийской олимпиады профмастерства по специальности «Сестринское дело»

20:04, 18 января 2019, ПАИ

14-15 января на базе Великолукского медицинского колледжа состоялся начальный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело». Как сообщили Псковскому агентству информации в образовательном учреждении, в олимпиаде принимали участие студенты 2 и 3 курса.

На первом этапе участники выполнили практические задания по иностранному языку, ориентированные на умения применять лексику и грамматику для чтения, перевода на профессиональные темы, а также прошли тестирование по различным разделам образовательной программы.

Задания второго этапа включали выполнение практических задач.

По результатам проведённой оценки выполнения конкурсантами всех этапов олимпиады, жюри единогласно признало победителем и призерами начального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело» следующих студентов:

1 место – Магомедкомилова Заира– студентка 24 «а» группы;

2 место – Зарайская Виктория – студентка 24 «б» группы;

3 место – Пугачева Мария – студентка 34 «а» группы.