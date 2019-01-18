В Пскове жителям улиц Шоссейной и Ипподромной напомнили правила пожарной безопасности

20:09, 18 января 2019, ПАИ

18 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с представителем Центра социального обслуживания населения города Пскова провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в зимний период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, пиротехнических изделий, электрических приборов, а также действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Рейдом охвачен жилой сектор, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Шоссейная и ул. Ипподромная. Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей.

В ходе мероприятия были распространены и расклеены информационные листовки, граждане проинструктированы под роспись.