Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт

20:21, 18 января 2019, ПАИ

В Псковском Красном Кресте состоялось праздничное мероприятие «Крещенские встречи» для участников проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Концертную программу для псковичей элегантного возраста подготовили педагоги и ученики МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 4». Яркие и эмоциональные выступления юных артистов доставили радость и согрели сердца слушателей. Вокальные номера сменялись инструментальными, сольные -коллективными. Скрипки, баяны, фортепьяно в руках юных талантов раскрывали всё самое лучшее, что в них было заложено.

Виртуозное исполнение произведений отечественных и зарубежных композиторов покорили сердца слушателей. Музыка стала связующей нитью между юными артистами и псковичами старшего возраста. Радость на лицах зрителей и искренние аплодисменты стали лучшей благодарностью музыкантам.

Праздничное угощение, задушевные разговоры за чашечкой чая и непринужденная дружеская атмосфера закрепили положительный настрой участников мероприятия. В конце встречи в адрес сотрудников Красного Креста было сказано много слов искренней признательности за внимание и заботу.

Напомним, что праздничная встреча прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.