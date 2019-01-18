0
21:00
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
20:21
Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт
17:53
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
17:50
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
17:18
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
16:06
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
15:57
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
Еще новости
Общество

Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт

В Псковском Красном Кресте состоялось праздничное мероприятие «Крещенские встречи» для участников проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Концертную программу для псковичей элегантного возраста подготовили педагоги и ученики МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 4». Яркие и эмоциональные выступления юных артистов доставили радость и согрели сердца слушателей. Вокальные номера сменялись инструментальными, сольные -коллективными. Скрипки, баяны, фортепьяно в руках юных талантов раскрывали всё самое лучшее, что в них было заложено.

Виртуозное исполнение произведений отечественных и зарубежных композиторов покорили сердца слушателей. Музыка стала связующей нитью между юными артистами и псковичами старшего возраста. Радость на лицах зрителей и искренние аплодисменты стали лучшей благодарностью музыкантам.

Праздничное угощение, задушевные разговоры за чашечкой чая и непринужденная дружеская атмосфера закрепили положительный настрой участников мероприятия. В конце встречи в адрес сотрудников Красного Креста было сказано много слов искренней признательности за внимание и заботу.

Напомним, что праздничная встреча прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
18 января 2019
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт
18 января 2019
Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
18 января 2019
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
18 января 2019
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
18 января 2019
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
18 января 2019
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
18 января 2019
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
Митрополит Тихон объяснил, почему занимает сразу несколько должностей
18 января 2019
Митрополит Тихон объяснил, почему занимает сразу несколько должностей

Идет загрузка...