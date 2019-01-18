О полезном меню узнали участники клуба «Здоровое питание» в Псковском Красном Кресте

20:50, 18 января 2019, ПАИ

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей- детей войны» в Псковском Красном Кресте прошло очередное занятие в клубе «Здоровое питание». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

На начало занятия не каждый пожилой участник проекта представлял себе, что существуют особенности питания в летний и зимний периоды. Данная тема пожилых людей очень заинтересовала, и поэтому слушали тьютора проекта Ольгу Васильеву с большим интересом и вниманием. Рекомендации и советы об особенностях питания в разное время года для пожилых активистов явились поводом к действию.

Тьютор отметила, что зимний холод и отсутствие солнца – это стресс для организма. В это время, как никогда, необходимо сбалансированное питание. Зимой нельзя игнорировать завтраки. Безусловно, день лучше начинать с каши. В обеденное время идеально подойдут супы: мясные, рыбные или овощные. Для ужина полезна рыба.

По словам специалиста, бывают ситуации, когда человек считает, что он правильно питается, а чувствует себя уставшим, и на этот счёт есть объяснение. Организм обмануть невозможно, значит, в якобы правильном питании есть острая нехватка мелатонина. Восполнить его недостаток помогут овсяная каша и гранола (запечённая смесь полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и натуральных сиропов), фруктовый салат, а также морковь и банан. Обратила внимание на то, что улучшить настроение поможет шоколад и свежесваренный натуральный кофе. На занятии также говорилось о полезности цитрусовых соков.

С участниками занятия обсудили и меню летнего дня. Ольга Васильева советовала летом лучше употреблять водянистые продукты питания. Из первых блюд лучше летом подойдёт окрошка, лёгкие супчики. На второе, полезно будет скушать блюда из морепродуктов. Они легко воспринимаются организмом. Большая польза для организма от молочных и кисломолочных продуктов. Летом нельзя забывать и про зелень - петрушку, укроп, базилик. Они сами по себе полезны, но и придают дополнительные вкусовые качества продуктам.

В ходе занятия пожилые люди записывали для себя много полезного, а также задавали немало вопросов. Занятие получилось живым и интересным.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, Предоставленного Фондом президентских грантов.