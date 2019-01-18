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Общество

«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках

18 января волонтёры Молодёжного отдела Великолукской епархии Максим Агафонов и Екатерина Бабинина, при участии руководителя студии «Рисующий Город ART» Екатерины Сергеевой, провели мастер-класс для учеников начальных классов МБОУ «Средней общеобразовательной школы №13». Как сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской епархии, мастер-класс проходил на безвозмездной основе.

Девиз мастер-класса «Рисовать-легко» полностью оправдал все ожидания ребят. В этот раз темой мастер-класса стали «Крещенские этюды».

Ребята и их наставники рисовали зимний пейзаж на закате. Дети были в восторге и не ожидали, что в результате у каждого из них получится замечательная картина. Все школьники остались очень довольны мероприятием и зарядились массой положительных эмоций.

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