«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках

21:00, 18 января 2019, ПАИ

18 января волонтёры Молодёжного отдела Великолукской епархии Максим Агафонов и Екатерина Бабинина, при участии руководителя студии «Рисующий Город ART» Екатерины Сергеевой, провели мастер-класс для учеников начальных классов МБОУ «Средней общеобразовательной школы №13». Как сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской епархии, мастер-класс проходил на безвозмездной основе.

Девиз мастер-класса «Рисовать-легко» полностью оправдал все ожидания ребят. В этот раз темой мастер-класса стали «Крещенские этюды».

Ребята и их наставники рисовали зимний пейзаж на закате. Дети были в восторге и не ожидали, что в результате у каждого из них получится замечательная картина. Все школьники остались очень довольны мероприятием и зарядились массой положительных эмоций.