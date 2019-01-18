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Общество

Минстрой постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией

Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Соответствующие требования содержатся в новом своде правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Утвержден новый свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ», - пояснили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года. В ведомстве также подчеркнули, что «требований по безопасности газового оборудования при проектировании и эксплуатации многоквартирных жилых домов в сводах правил Минстроя России достаточно, чтобы избежать взрывов бытового газа».

Новый свод правил, в частности, предписывает устанавливать системы, контролирующие концентрацию газа и перекрывающие его подачу при утечке, в каждой квартире.

«Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоквартирных жилых зданиях должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания», - сказали в пресс-службе.

Также новый свод правил предписывает устанавливать в газифицированных новостройках окна, которые легко выбиваются взрывной волной.

«Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции <...>. При этом ГОСТ по легкосбрасываемым оконным конструкциям действует с 2014 года, но до вступления в силу свода правил оконные конструкции, соответствующие этому стандарту, практически не использовались из-за более высокой стоимости по сравнению с обычными окнами», - пояснили в пресс-службе.

Раннее проблема пластиковых окон называлась экспертами одним из факторов сильных разрушений при взрывах газа. Для газифицированных домов окна выполняют не только функцию пропускания света, но и сброса давления при аварийном взрыве. Прочность вышибания стеклопакета должна быть меньше, нежели прочность несущих стен. Однако норматив по прочности окон и взрывоустойчивости зданий существует только для промышленных объектов, чье возведение контролируется Ростехнадзором, ранее сообщал ТАСС.

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