Роспотребнадзор по Псковской области проверил пробы воды накануне праздника Крещения

21:33, 18 января 2019, ПАИ

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Псковской области проведены отборы проб воды из водоемов и источников питьевой воды, которая предполагается использоваться для проведения праздника Крещения на соответствие санитарным- эпидемиологическим требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве.

В Псковском районе вода, отобранная в купелях в д. Камно, д. Крипецы, по бактериологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

В г. Великие Луки и г. Новосокольники для обрядовых целей используется в храмах водопроводная вода, которая соответствует санитарно–эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. В г. Великие Луки место для обрядового купания оборудовано в районе набережной Краснофлотской, д.1, отобранная воды из р. Ловать соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В п. Локня для проведения праздника Крещения используется вода из шахтного колодца, расположенного за церковью по ул. Урицкого, вода по бактериологическим показателям не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В администрацию Локнянского и священнослужителю храма даны телефонограммы о запрете использования воды из данного шахтного колодца при проведении праздника Крещение.

В п. Усвяты проведено исследование питьевой воды из разводящей сети (водоразборной колонки ближайшей к церкви, по ул. Центральная), по бактериологическим показателям вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В храмах Великолукского, Бежаницкого, Куньинского районов вода водопроводная, привозная и приносимая прихожанами в своих ёмкостях.

Отобранные 14 проб воды на территории Невельского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского районов для проведения праздника Крещения по бактериологическим показателям соответствуют санитарным требованиям.

Не соответствует санитарным требованиямпо микробиологическим показателям вода поверхностного водоема в озере Невельском Невельского района.

В администрацию Невельского района и священнослужителю храма направлено информационное письмо о результатах лабораторных исследований.

В г. Остров и Островском районе для проведения праздника Крещения используется вода из шахтного колодца Свято-Троицкого собора, из водопроводной колонки по ул. Спартака, из трубчатого колодца Спасо-Казанского монастыря. Для проведения обрядового купания используется р. Великая и озеро Гороховое напротив АНО СОЦ ДО «Юность».

Отобранные 5 проб воды по бактериологическим показателям соответствуют санитарным требованиям.

В п. Палкино: вода из водопровода р. п. Палкино и д. Новая Уситва, колонка возле Храма, используемая для обрядовых целей, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Печорском районе исследована вода из святого источника Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря, из родника Славянские ключи д. Изборск, из храма в д. Изборск.

Все отобранные пробы (7) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Пыталовском районе исследована вода из водоразборной колонки в г. Пыталово по ул. Техова, возле Храма, из колодца для Храма в д. Вышгород, из колодца для Храма в д. Зобы, из колодца для Храма в д. Коровск.

Все отобранные пробы (4) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Порховском и Дедовичском районахисследована вода: из собора Николая Чудотворца г. Порхов, крепость), из Храма Преображения Господня г. Порхов, ул. К. Маркса, д 1, из Церкви Иоанна Предтечи г. Порхов, ул. Псковская, д.53, из источников (колодцы) в Никандровой пустыни; из Храма Покрова Пресвятой Богородицы, п. Дедовичи ул. Комсомольская, д.20.

Все отобранные пробы (6) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В г. Гдов, исследована вода из озера Чудское в д. Ветвенник, д. Спицыно, из р. Гдовка и из Храмов: Петра и Павла в д. Спицино и д. Ветвенник и в г. Гдов из Храма Покрова Иконы Божьей Матери.

Все отобранные пробы (12) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В п. Плюсса исследована вода ул. Садовая (родник для купели), пер. Октябрьский по бактериологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В д. Манкдшев Луг Плюсского района и п. Струги Красные ул. Больничная, исследованная вода соответствует санитарным требованиям.