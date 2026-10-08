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Псковские учителя обсудили развитие программы «Орлята России»

Семинар-совещание по реализации программы развития социальной активности младших школьников «Орлята России» прошёл в Пскове сегодня, 8 октября. Он объединил более 80 учителей начальных классов из Псковской области, сообщили ПАИ представители проекта «Навигаторы детства».

Фото здесь и далее предоставили организаторы

С приветственным словом к участникам обратилась региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

Важным событием стала торжественная передача полномочий флагманской школы программы. С 2023 по 2026 год этот статус носила школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. С сентября 2026 года флагманской школой стал гуманитарный лицей Пскова.

На семинаре в качестве спикера выступила старший преподаватель кафедры педагогики начального образования и художественного развития ребёнка Светлана Пирогова. В первой части встречи она представила итоги общероссийских мониторинговых исследований гражданской идентичности младших школьников, в том числе участников программы «Орлята России».

В ходе панельной дискуссии педагоги отметили, что программа является ключевым инструментом воспитания и формирования гражданской идентичности младших школьников.

На площадках обмена опытом участники ознакомились с практиками реализации программы в Год единства народов России.

Завершилась встреча практико-ориентированным занятием «Я – гражданин: как измерить и как воспитать?». Вместе со Светланой Пироговой участники рассмотрели проблемные зоны, выявленные в ходе исследования, и обсудили пути преодоления обозначенных дефицитов.

«Гражданская идентичность может быть сформирована у младшего школьника только на основе субъектной позиции. И только тогда она наполнится личностным смыслом, превратившись из слепой лояльности в осознанную деятельную любовь к Родине, основанную на личной ответственности. Педагог здесь архитектор пространства свободы и ответственности, в котором ребёнок открывает в себе гражданина», – отметила Светлана Пирогова.

Организаторы семинара-совещания – ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области и флагманская школа программы – гуманитарный лицей Пскова.

Отметим, Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения России.

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