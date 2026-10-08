Молодые педагоги познакомились с культурным кодом Пскова на квесте
Квест для молодых педагогов «Учительский маршрут: по следам истории Пскова» состоялся сегодня, 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.
-
Фото: министерство образования Псковской области
-
Фото: министерство образования Псковской области
-
Фото: министерство образования Псковской области
Квест объединил более 30 молодых специалистов, которые познакомились с культурным кодом города, прокачали навыки командной работы и педагогики в нестандартных условиях.
В завершение мероприятия к участникам с приветствием обратился министр образования Псковской области Александр Сорокин.
Организатором квеста был региональный совет молодых педагогов Псковской области при поддержке министерства образования.
Найденные в Псковском районе останки красноармейца передали на родину в Ярославскую область
Гражданское просвещение стало несущей конструкцией образовательной политики России – эксперт