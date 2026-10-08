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Гражданское просвещение стало несущей конструкцией образовательной политики России – эксперт

Гражданское просвещение перестало быть факультативным элементом и превратилось в несущую конструкцию государственной образовательной политики. Об этом ПАИ заявил кандидат исторических наук, член Общественной палаты Псковской области Иван Шагин.

Фото: ПАИ

По его словам, цели образовательной политики России сегодня выходят за рамки передачи академических знаний.

«В условиях внешнего давления, информационной войны и попыток фальсификации истории главная задача государства – формирование суверенного российского гражданина. Образование становится фундаментом национальной безопасности», – отметил Шагин.

Он выделил три ключевые цели: формирование ценностного каркаса, обеспечение технологического и интеллектуального суверенитета, воспитание исторической памяти.

«Гражданин должен знать исторический путь России, гордиться победами предков и не позволять навязывать нам ложные комплексы вины», – подчеркнул историк.

Трансформация гражданского просвещения, по его словам, изменила философию отечественной школы: воспитательная работа теперь интегрирована в образовательный процесс. Среди ключевых изменений Шагин назвал «Разговоры о важном», «Движение первых», обновление гуманитарного блока предметов и интеграцию воспитательных задач в проектную деятельность и добавил: «Школа вновь становится мастерской, где куётся характер гражданина».

По его словам, в Псковской области гражданское просвещение ведётся системно.

«Губернатор и главы муниципалитетов лично встречаются с молодёжью, проводят открытые уроки, участвуют в патриотических акциях. Созданы центры просвещения – от Дома молодёжи и филиала Российского общества «Знание» до современных музейных пространств», – перечислил он.

Активно развиваются волонтёрские движения, «Юнармия», встречи с Героями России и ветеранами СВО, исторические проекты вроде «Без срока давности».

«Суверенитет страны начинается с суверенного, просвещённого и уверенного в своём будущем гражданина», – резюмировал Шагин.

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