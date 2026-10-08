Гражданское просвещение стало несущей конструкцией образовательной политики России – эксперт

22:56, 08 октября 2026, ПАИ

Гражданское просвещение перестало быть факультативным элементом и превратилось в несущую конструкцию государственной образовательной политики. Об этом ПАИ заявил кандидат исторических наук, член Общественной палаты Псковской области Иван Шагин.

По его словам, цели образовательной политики России сегодня выходят за рамки передачи академических знаний.

«В условиях внешнего давления, информационной войны и попыток фальсификации истории главная задача государства – формирование суверенного российского гражданина. Образование становится фундаментом национальной безопасности», – отметил Шагин.

Он выделил три ключевые цели: формирование ценностного каркаса, обеспечение технологического и интеллектуального суверенитета, воспитание исторической памяти.

«Гражданин должен знать исторический путь России, гордиться победами предков и не позволять навязывать нам ложные комплексы вины», – подчеркнул историк.

Трансформация гражданского просвещения, по его словам, изменила философию отечественной школы: воспитательная работа теперь интегрирована в образовательный процесс. Среди ключевых изменений Шагин назвал «Разговоры о важном», «Движение первых», обновление гуманитарного блока предметов и интеграцию воспитательных задач в проектную деятельность и добавил: «Школа вновь становится мастерской, где куётся характер гражданина».

По его словам, в Псковской области гражданское просвещение ведётся системно.

«Губернатор и главы муниципалитетов лично встречаются с молодёжью, проводят открытые уроки, участвуют в патриотических акциях. Созданы центры просвещения – от Дома молодёжи и филиала Российского общества «Знание» до современных музейных пространств», – перечислил он.

Активно развиваются волонтёрские движения, «Юнармия», встречи с Героями России и ветеранами СВО, исторические проекты вроде «Без срока давности».

«Суверенитет страны начинается с суверенного, просвещённого и уверенного в своём будущем гражданина», – резюмировал Шагин.