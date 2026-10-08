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Общество

Возместить затраты на проведение ярмарок могут псковские производители

Администрация Пскова открыла отбор получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением продукции. Возместить затраты на участие в мероприятиях можно за 2025 и 2026 годы, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Главное условие – регистрация и фактическое ведение бизнеса должны осуществляться на территории городского округа «Город Псков».

Возмещаются безналичные расходы на регистрационные сборы для участия, аренды выставочных площадей и оборудования, для изготовления, монтажа и демонтажа стендов, для аренды дополнительного оборудования (включая фризовые надписи), для подключения к источникам электропитания, а также транспортные расходы на доставку выставочных экспонатов.

Размер субсидии составляет не более 70 % от документально подтверждённых затрат (без учёта НДС). Максимальная сумма – 50 000 рублей в год на одного получателя. Выплата производится единовременно.

Заявки принимаются до 8 ноября. Контактные телефоны – 29-10-70 и 29-10-67, электронная почта – oppr@pskovadmin.ru.

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