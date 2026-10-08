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Общество

Найденные в Псковском районе останки красноармейца передали на родину в Ярославскую область

Останки уроженца деревни Лешкино Пошехоно-Володарского района Ярославской области Ивана Дмитриевича Царева, найденные в Псковском районе, передали его землякам сегодня, 8 октября. Об этом пишет газета «Псковская провинция».

Скриншот видео в группе газеты «Псковская провинция» в соцсети «ВКонтакте»

Траурный митинг прошёл в деревне Баево Псковского района.

Останки командира отделения, сержанта 817-го полка 239-й стрелковой дивизии 1906 года рождения, призванного Пошехоно-Володарским РВК Ярославской области, предадут земле со всеми воинскими почестями на малой родине.

«Я приехал сюда, чтобы забрать останки бойца. Родственников мы нашли. Моя задача – передать останки им. Такие случаи очень редкие, поэтому для нас, земляков Ивана Дмитриевича Царева, это знаменательное событие. Да, именно событие – не побоюсь этого слова. Сложно передать эмоции, которые я сейчас испытываю: это одновременно и волнение, и сопереживание, и гордость!» – подчеркнул представитель ярославского поискового отряда «За отвагу» Сергей Виноградов.

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