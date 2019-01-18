Педагогические работники Псковской области прошли обучение по программам финансовой грамотности

22:10, 18 января 2019, ПАИ

В период с 14 по 18 января в филиале ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в городе Пскове проходило обучение слушателей программы «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» – очный блок. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Вниманию слушателей предложена учебная программа, рассчитанная на 72 часа и содержащая вопросы, объединенные в 6 модулей. Рассматривались методические аспекты изучения вопросов, связанных с управлением личными финансами и формированием семейного бюджета, организацией взаимоотношений физических лиц с финансовыми учреждениями и работе с финансовыми инструментами, с взаимоотношениями человека с государством, системой государственного и негосударственного пенсионного обеспечения и др.

В числе 100 слушателей программы - учителя общеобразовательных организаций из всех муниципальных образований Псковской области, учителя государственных бюджетных образовательных учреждений и преподаватели учреждений профессионального образования.

По результатам обучения слушателям выданы удостоверения установленного образца.