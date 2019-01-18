0
21:00
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
20:33
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
20:21
Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт
17:53
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
17:50
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
17:18
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
16:06
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
Еще новости
Общество

Педагогические работники Псковской области прошли обучение по программам финансовой грамотности

В период с 14 по 18 января в филиале ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в городе Пскове проходило обучение слушателей программы «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» – очный блок. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Вниманию слушателей предложена учебная программа, рассчитанная на 72 часа и содержащая вопросы, объединенные в 6 модулей. Рассматривались методические аспекты изучения вопросов, связанных с управлением личными финансами и формированием семейного бюджета, организацией взаимоотношений физических лиц с финансовыми учреждениями и работе с финансовыми инструментами, с взаимоотношениями человека с государством, системой государственного и негосударственного пенсионного обеспечения и др.

В числе 100 слушателей программы  - учителя общеобразовательных организаций из всех муниципальных образований Псковской области, учителя государственных бюджетных образовательных учреждений и преподаватели учреждений профессионального образования.

По результатам обучения слушателям выданы удостоверения установленного образца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
18 января 2019
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
18 января 2019
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника 1
Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт
18 января 2019
Юные музыканты подарили участникам проекта Псковского Красного Креста праздничный концерт
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
18 января 2019
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
18 января 2019
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
18 января 2019
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
18 января 2019
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
18 января 2019
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон

Идет загрузка...