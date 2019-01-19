Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января

09:17, 19 января 2019, ПАИ

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Об этом сообщает портал calend.ru.

Крещение — один из главных православных праздников. В этот день церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во льду рек делают прорубь в виде православного креста под названием «иордань».

Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. А если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год.

И в этот день, и впоследствии святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.

На Крещение девушки в последний раз пытались узнать свое будущее. Выходили за ворота гадать на первого встречного: если встретится старик — не к добру, а если молодой парень — выйдешь в этом году замуж.

Так получилось, что с этим праздником не связано никаких специальных песен или плясок. Зато существует множество поверий и примет. Например, каждые хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми — тогда и со сбором урожая не опоздают. Сено, на котором стояла крещенская кутья, постепенно скармливали домашним животным, чтобы защитить их от болезней. В Богоявленскую ночь можно было помолиться небу, чтобы загаданное сбылось.

С праздником связано понятие «крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи — на хлеба не ропщи», — подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.