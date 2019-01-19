В псковском храме Богоявления прошла торжественная служба накануне праздника Крещения

23:10, 18 января 2019, ПАИ

В Крещенский сочельник во всех псковских храмах прошли торжественные богослужения. Главная служба состоялась в храме Богоявления Господня, куда прибыли митрополит Псковский и Порховский Тихон и глава Пскова Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В первую очередь, глава города лично поздравил настоятеля храма - протеирея Виктора Кулева с престольным праздником.

Митрополит Тихон обратился к верующим с приветственным и поздравительным словом, в котором подчеркнул, что Богоявление - не просто событие тысячелетней давности, а необходимое действо, совершаемое и поныне в сердцах людей. «Христос явился миру тогда, является и сейчас, важно не упустить этот момент и открыть для Него двери своей души», - обратился к присутствующим митрополит и поздравил с Крещением.

Крещение Господне является важным христианским праздником, установленным в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, пришёл 30-летний Иисус Христос с целью принять крещение. Во время крещения на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя, а также раздался голос с небес, провозгласивший о том, что это и есть Мессия, Сын Божий. Таким образом, при участии Иоанна, всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа.