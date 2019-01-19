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Общество

Праздник «Время ангелов» пройдет сегодня в псковской библиотеке

Сегодня, 19 января, в 11:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Вокзальная, дом 48) состоится семейный праздник «Время ангелов» из цикла «От Рождества до Крещения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В программе запланирована выставка-презентация «Назидательные уроки Рождества», которая познакомит с произведениями русских писателей и поэтов, с историей православных обычаев и обрядов; выставка православной литературы для детей; выставка рождественских сувениров и детских рисунков. Кром того, в рамках праздника пройдет сцена «Помощники» в исполнении детей из Воскресной школы Храма Святого Василия Великого на Горке. Автор - Ольга Черствова Также в этот день состоится концерт, в котором прозвучат православные стихи и песенки «Рождественская звёздочка», «Рядом с нами ангелы» и «Мудрецы».

Праздник продолжит проект «Сохраняя народные традиции».

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