До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января

14:17, 19 января 2019, ПАИ

20 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -4 до -9 градусов, днем от -1 до -6.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.