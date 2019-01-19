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Общество

До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января

20 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -4 до -9 градусов, днем от -1 до -6.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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