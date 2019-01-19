Старейшую в мире таблицу Менделеева обнаружили в Британии

13:45, 19 января 2019, ПАИ

В Сент-Эндрюсском университете в Шотландии (Великобритания) при разборке документов был обнаружена старейшая в мире периодическая таблица химических элементов (таблица Менделеева). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на BBC.

Документ предположительно напечатали в Вене (Австрия) между 1876 и 1886 годами.

«Обнаружение старейшей в мире периодической таблицы в Сент-Эндрюсском университете — это удивительно. Таблица будет доступна для исследования, ее выставят на показ в университете», — рассказал профессор Дэвид О’Хаган, добавив, что 2019 год Организация Объединенных Наций объявила Годом периодической таблицы химических элементов: ее создали 150 лет назад.