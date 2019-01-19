0
11:44
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
09:39
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
09:17
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
09:00
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
00:55
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:01
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы
21:55
В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
Еще новости
Общество

Ученые: Долгий сон опасен для беременных

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что долгий сон опасен для беременных женщин. Об этом пишет газета «Известия».

Специалистам удалось выяснить, что частые пробуждения женщины во время ночного сна имеют для будущего ребенка защитный механизм. Непрерывный сон более девяти часов может привести к потере ребенка или преждевременным родам.

По словам экспертов, ночные пробуждения повышают артериальное давление и активируют вегетативную нервную систему.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
19 января 2019
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
19 января 2019
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
19 января 2019
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
19 января 2019
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2019
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы
18 января 2019
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы 1
В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
18 января 2019
В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
18 января 2019
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках

Идет загрузка...