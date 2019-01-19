Ученые: Долгий сон опасен для беременных
Американские ученые из Мичиганского университета установили, что долгий сон опасен для беременных женщин. Об этом пишет газета «Известия».
Специалистам удалось выяснить, что частые пробуждения женщины во время ночного сна имеют для будущего ребенка защитный механизм. Непрерывный сон более девяти часов может привести к потере ребенка или преждевременным родам.
По словам экспертов, ночные пробуждения повышают артериальное давление и активируют вегетативную нервную систему.