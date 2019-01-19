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Общество

Две легковушки столкнулись на федеральной трассе в Пустошкинском районе 18 января

18 января в 14:05 в Пустошкинском районе на 482 километре трассы Р-23 около деревни Линец столкнулись два легковых автомобиля – «Фолксваген Поло» и минивэн «Пежо». Как стало известно Псковскому агентству информации, в ДТП пострадали три человека, из них двое – граждане Белоруссии.

В 14:55 мимо проезжал рейсовый автобус Санкт-Петербург- Бельцы (Республика Молдова), который совершил касательное столкновение с отбойником. В результате столкновения пассажиры (18 человек, детей нет) автобуса «Вольво» не пострадали, автобус получил незначительные повреждения обшивки. В 17:20 автобус продолжил движение по маршруту.

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