Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения

11:44, 19 января 2019, ПАИ

18 января вечером, накануне праздника Крещения Господня, в Пскове в храме Богоявления Господня митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Всенощное бдение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской митрополии.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный церквей города Пскова, протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель храма Богоявления Господня (Запсковье), протоиерей Виктор Кулев, а также духовенство епархии.

После прочтения праздничного Евангелия митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.