Три тысячи рублей украл из сумки мужчина в одной из больниц Острова

12:05, 19 января 2019, ПАИ

В Острове стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в медицинском учреждении на улице Карла Маркса неизвестный мужчина похитил из сумочки одной из работниц три тысячи рублей и скрылся.

Вскоре вора задержали у дома на улице Карла Маркса. Им оказался 58-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.