Диету для спасения человечества предложили ученые

17:40, 19 января 2019, ПАИ

Ученые предложили сократить потребление мяса до 7 г в день для того, чтобы спасти планету и сократить преждевременную смертность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал Sky News.

Кроме мясной продукции, для благополучия будущих поколений специалисты предлагают также отказаться от потребления яиц. Ожидается, что к 2050 году численность мирового населения превысит 10 млрд человек. Таким образом, для того чтобы прокормить человечество, людям придется пересмотреть взгляды на традиционные способы потребления пищи.

Составленная учеными диета включает 500 граммов овощей и фруктов и всего лишь 7 граммов красного мяса в день (одна фрикаделька). Вдобавок в рамках диеты разрешается употребление 29 г мяса птицы (полтора куриных наггетса) и 28 г рыбы. Яйца можно принимать в пищу только шесть раз в месяц.