36 экипажей участвует в первом этапе чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью

13:18, 19 января 2019, ПАИ

Сегодня, 19 января, на картодроме «Печорский» стартовал первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью ледовый спринт-слалом «Печоры – 2019». Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, в соревнованиях принимают участие 36 экипажей.

Говоря о погодных условиях на трассе, Олег Мыслевич отметил, что они «лучше не бывают» и пригодные для соревниваний.

С 13:30 до 16:00 состоятся контрольные заезды участников. Публикация предварительных результатов запланирована на 16:30, официальных — на 17:00. Награждение победителей пройдёт в гостиничном комплексе «Изборск» в 17:30.

В федерации автомобильного спорта Псковской области отметили, что соревнования пройдут в четырёх зачетных группах: серийные легковые автомобили с приводом на переднюю ось - «2WD»; серийные легковые автомобили с приводом на заднюю ось - «2WD - »; серийные легковые полноприводные автомобили - «4WD»; автомобили ГАЗ, УАЗ (кроме Патриот), Газель - «Волга».

Также в региональной федерации подчеркнули, что к участию в соревновании допускаются все желающие, имеющие лицензию РАФ категории не ниже «Е». На одном автомобиле возможно участие не более 4-х пилотов, а команда может состоять не более чем из пяти участников, зачет по 3-м лучшим.

В Первенстве Псковской области могут принимать участие подростки с 12 до 18 лет (возраст на момент старта первого этапа). Для участников первенства, от 12 до 18 лет, необходимо нотариально заверенное разрешение родителей на участие в соревнованиях по автомобильному спорту.

Добавим, что федерация автомобильного спорта Псковской области, региональный комитет по спорту приглашают всех желающих принять участие в первом этапе чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью.