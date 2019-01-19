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Общество

Архив «Гражданской обороны» продадут на аукционе

Редкие фотографии, аудио- и видеозаписи, рукописи, автографы и прочие документы группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова выставят на торги. Об этом пишет газета «Известия».

 «Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы «Гражданская оборона», — один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня», — сказано на сайте аукционного дома «Литфонд».

В частности, можно будет приобрести рукописный каталог Летова с описанием более тысячи виниловых пластинок, кассеты и компакт-диски, более 40 аудиокассет с интервью лидера группы, выступлениями и альбомами «Гражданской обороны», нереализованные ранее аудио- и видеокассеты, неопубликованные фотографии, контракты, письма, афиши концертов и газетные вырезки.

Стартовая цена лота составляет 340–350 тыс. рублей, торги состоятся 24 января.

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