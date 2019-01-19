Росгвардейцы и полицейские охраняют порядок при праздновании Крещения в Псковской области

14:44, 19 января 2019, ПАИ

В Псковской области сотрудники Росгвардии обеспечивают общественный порядок при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности задействованы сотрудники ОМОН и подразделений вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.