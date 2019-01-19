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Общество

Более 2,4 млн россиян приняли участие в крещенских мероприятиях

В ночь на 19 января в России более 2,4 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях на Крещение Господне Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет газета «Известия».

Также сообщается, что всего было проведено около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий.

«Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тыс. сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований», — уточнила Ирина Волк.

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