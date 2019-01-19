Областной Комитет по здравоохранению проведет проверку по жалобе на псковский роддом

15:27, 19 января 2019, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области проведет ведомственную проверку по фактам, изложенным в статье одного из псковских СМИ, касающихся работы Псковского перинатального центра. Об этом заявила председатель Комитета Марина Гаращенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Мы обязательно разберемся в ситуации. В случае, если факты, изложенные в статье, подтвердятся, к виновным будут применены соответствующие меры», — сообщила руководитель ведомства.

Добавим, что в редакцию интернет-издания обратилась псковичка с жалобами на действия и отношение работников псковского роддома.