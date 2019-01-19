Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения

16:29, 19 января 2019, ПАИ

Сегодня, 19 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником Крещения Господня. Свое поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников пожелал псковичам «силы духа и крепкой веры даже в самые трудные минуты, любви и Божьего благословения на добрые дела».

«Пусть Всевышний оберегает вас и ваших близких! Мира и добра вашим домам! Будьте счастливы и любимы!», - заключил глава региона.