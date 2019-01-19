0
16:29
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения
14:17
До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января
11:44
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
09:39
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
09:17
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
09:00
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
00:55
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения

Сегодня, 19 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником Крещения Господня. Свое поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников пожелал псковичам «силы духа и крепкой веры даже в самые трудные минуты, любви и Божьего благословения на добрые дела».

«Пусть Всевышний оберегает вас и ваших близких! Мира и добра вашим домам! Будьте счастливы и любимы!», - заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения
19 января 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Крещения
До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января
19 января 2019
До -6 градусов и снег обещают псковичам 20 января
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
19 января 2019
Всенощное бдение совершил митрополит Тихон в Пскове накануне празднования Крещения
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
19 января 2019
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
19 января 2019
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
19 января 2019
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2019
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы
18 января 2019
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы 3

Идет загрузка...