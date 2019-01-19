О пожарной безопасности рассказали специалисты МЧС жителям Псковского района

16:56, 19 января 2019, ПАИ

Сегодня, 19 января, в Псковском районе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ходе рейда специалисты побеседовали с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, распространили листовки о правилах эксплуатации газового оборудования. Особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Также гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Псковской области и Псковского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.