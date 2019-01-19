Списать россиянам невозвратные долги предложил депутат Госдумы

17:56, 19 января 2019, ПАИ

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил простить россиянам списать невозвратные коммунальные долги по примеру Чечни. Как пишет газета «Известия», депутат уточнил, что срок давности по таким делам ограничен.

По словам Алексея Куринного, задолженности, которым больше трех лет, при обращении в суд в любом случае будут списаны из-за истекшего срока давности.

«Можно, конечно, заставлять проходить всех, кто имеет долгосрочные долги, огромные судебные процессы, а можно принять решение, что они невозвратные, и списать их всем жителям Российской Федерации», - заключил депутат.