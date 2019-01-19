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Общество

Жизнь подо льдами Антарктиды нашли ученые

Ученые из Университета Монтаны обнаружили в глубинах озера Мерсер в Антарктиде следы живых организмов. Как пишет портал oane.ws, организмы были найдены на глубине около тысячи километров.

Исследователи подняли на поверхность грязь, в которой и были найдены эти останки. По словам ученых, обнаруженные тихоходки и ракообразные существуют только на земле, и попасть в озеро они смогли, смываясь водами рек из Трансантарктических гор в период потепления.

Подробности этого явления ученым еще предстоит выяснить в ближайшее время.

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